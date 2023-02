Jorge Simão deixou uma mensagem aos adeptos do Santa Clara depois de ter sido despedido do comando da equipa, no último domingo.



«Foi uma honra ter treinado o Santa Clara. Agradeço a forma como me receberam: de braços abertos desde o primeiro momento. Reconheço o esforço e o constante empenho dos jogadores em todos os momentos. Nós sabemos que fizemos de tudo para conquistar os resultados que a equipa e os Açores merecem. Espero que o clube consiga recuperar deste momento complicado. Todos os que fazem parte do Santa Clara merecem dar alegrias a este grande clube», escreveu, nas redes sociais.



Nos sete jogos em que comandou os açorianos, Jorge Simão não conseguiu vencer: somou dois empates e cinco derrotas. O Santa Clara está atualmente na penúltima posição da Liga.