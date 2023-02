O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, considerou esta quinta-feira que a visita dos açorianos à Madeira, para defrontar o Marítimo, pode ditar o futuro da equipa esta época, na luta pela permanência na I Liga.

«É um jogo cuja importância pode ditar aquilo que pode vir ser o resto da nossa época. Não creio que seja vantajoso estar a pintar esta realidade. Aquilo que fizemos até aqui trouxe-nos a esta situação. Ficámos mais longe do grupo das equipas que estão acima de nós. Vamos defrontar uma equipa que está imediatamente abaixo de nós. Acho que o desfecho deste resultado pode ditar aquilo que pode vir a ser o futuro próximo do Santa Clara», afirmou Jorge Simão, na antevisão ao encontro.

Em declarações prestadas no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Jorge Simão referiu que «em caso de sucesso, acontece uma diferença pontual bastante significativa em relação ao Marítimo. Em caso de insucesso, a luta volta-se a embrenhar naquele pelotão cá de baixo». «Esta é a realidade. Não há como fugir», destacou o treinador do Santa Clara.

Com a derrota na última jornada diante do Famalicão (1-3), o Santa Clara manteve os 15 pontos e é 16.º classificado (posição que implica a disputa do play-off com o terceiro classificado da II Liga). Ficou a sete pontos do Estoril, que está em 15.º, último lugar que assegura a manutenção automática no principal escalão do futebol nacional. Visita um Marítimo que é 17.º, em lugar de descida, com 13 pontos.

Questionado sobre se ainda acredita ser possível assegurar a manutenção na I Liga de forma direta, Jorge Simão defendeu que a «consciência» da equipa tem de estar no jogo da Madeira e que «depois logo se vê». «Não é uma questão de orgulho. É questão de percebermos e estarmos cientes das dificuldades que estamos a viver neste momento na tabela classificativa e preparar-nos o melhor possível para a luta pelos três pontos. Não há outra forma de abordar a questão», reforçou.

O Marítimo-Santa Clara joga-se a partir das 18 horas de sábado.