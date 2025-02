José Faria, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o Santa Clara, 0-0, na 23.ª jornada da Liga.

[Análise à partida] «Não fico contente, porque podíamos ganhar. Precisamos de pontos e queríamos fazer a segunda vitória consecutiva. Fizemos coisas muito boas, mas a sensação no relvado é que podíamos ter outro resultado. Sabemos que jogamos contra uma equipa muito bem trabalhada. O Vasco é um excelente treinador, por isso mesmo é que na última semana é que houve o zum-zum que houve. Porque estamos a falar de um treinador que trabalha muito bem as equipas com quem me identifico. Este Santa Clara não é uma sensação, é uma certeza. Porque é uma equipa que não deixa dúvidas. Mas fizemos um bom jogo. Vale o que vale. Queríamos somar três, mas somamos um. É mais um ponto na nossa caminhada.

[Rodrigo Pinho no meio e Chico Banza mais à direita]

Não foi surpresa nenhuma. Quem joga pela direita é o Travassos. Eles jogam os dois no meio. Normalmente de um modo muito simplista falamos de 3/4/3, 4/4/2, mas hoje em dia as dinâmicas fazem com que tudo se altere. Não podemos olhar para o jogo de uma maneira tão linear. Queríamos jogar com mais gente na frente, jogámos com o Pinho e o Chico. Acabámos por surpreender.

A estratégia resultou, de um ponto de vista ofensivo e defensivo. É mais um jogo com a baliza a zeros. Em termos comparativos estamos a falar do Santa Clara, uma equipa que nunca sofreu de bolas paradas. É algo que tínhamos detetado há algum tempo, esse tipo de problemas. Mas mais um jogo em que conseguimos controlar esse momento. É nisso que queremos dar continuidade ao nosso trabalho.

[Lesão de Amine] - Condicionou muito o nosso plano de jogo. É um momento em que não estamos a contar. Temos de fazer a primeira paragem. Depois queremos mexer mais à frente e já ficamos condicionados para o terceiro momento. É muscular, algum tempo de desconforto. Estava sem jogar em grande parte da época, agora volta. Por muito que queiramos gerir, sentiu ali alguma coisa. Esperemos que não seja nada de grave. É continuar a trabalhar. Se não joga o Amine, joga o Keliano ou seja quem for.

[Substituição do Ferro quanto estavam por cima do jogo] - O Ferro esta semana falhou um treino. Teve um pequeno desconforto muscular. Não estava em dúvida, mas sabíamos que teria de ser gerido. Confio em todos eles. Quando temos a oportunidade de trocar sabíamos que o Pantalon ia dar o mesmo tipo de segurança que o Ferro. A minha lógica é muito simples. O Miguel Alves e o Ferro já estavam com algumas dificuldades físicas normais.