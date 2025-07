O Santa Clara confirmou, esta quarta-feira, que está autorizado a disputar todas as rondas de apuramento para a fase de grupos (2ª e 3ª eliminatórias e play-off) da Liga Conferência no Estádio de São Miguel.

Em comunicado, o clube açoriano referiu que o estádio foi licenciado pela UEFA com categoria 3, mas tem de sofrer algumas intervenções.

«A SAD congratula-se com este desfecho, uma vez que sempre envidou todos os esforços no sentido de ter o Santa Clara a representar os Açores e Portugal no Estádio de São Miguel», escreveu o clube, confirmando que será necessária a cooperação do Governo dos Açores.

O Santa Clara vai defrontar o Varazdin na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O primeiro jogo está marcado para 24 de julho e a segunda mão será nos Açores, a 31 do mesmo mês.