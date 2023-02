A saída de Jorge Simão do comando técnico do Santa Clara significa a décima «chicotada psicológica» da época na Liga, a segunda no Santa Clara.

O treinador entrou no clube açoriano a 11 de janeiro e ficou, cerca de um mês e meio no clube, cumprindo sete jornadas.

Só José Mota, que entrou no P. Ferreira após a nona jornada e saiu na 13.ª fez menos jogos esta época num clube na Liga.

AS «CHICOTADAS» DE 2022/23:

5.ª jornada:

Marítimo: Vasco Seabra – João Henriques

7.ª jornada:

Famalicão: Rui Pedro Silva – João Pedro Sousa

9.ª jornada:

Paços de Ferreira: César Peixoto – José Mota

11.ª jornada:

Gil Vicente: Ivo Vieira – Daniel Sousa (assumiu à 13.ª)

13.ª jornada:

Vizela: Álvaro Pacheco – Manuel Tulipa

13.ª jornada:

Marítimo: João Henriques – José Gomes

13.ª jornada

José Mota - César Peixoto (regressou em janeiro)

15.ª jornada:

Santa Clara: Mário Silva – Jorge Simão

21.ª jornada:

Estoril: Nélson Veríssimo - ?

22.ª jornada

Santa Clara: Jorge Simão - ?