A SAD do Santa Clara emitiu um comunicado contra a data do jogo com o Arouca, para a 15.ª jornada da Liga, agendado para o dia 21 de dezembro. Em causa está o facto de 72 horas antes receber o Sporting para a Taça de Portugal.

Como salienta o clube açoriano, a equipa de Vasco Matos será a que vai ter menos tempo de descanso entre as duas competições. O adversário (Sporting), por exemplo, joga apenas no dia 23 deste mês, em Guimarães.

O Santa Clara terá solicitado uma nova data à Liga, pretensão que a organização que tutela o futebol profissional em Portugal terá negado, alegando que não haveria voos que possibilitassem disputar a partida noutra data.

No entanto, a SAD açoriana afirma que, no dia 28 de novembro, apresentou voos alternativos para que o jogo com o Arouca pudesse ser disputado, por exemplo, no dia 22 de dezembro.

Com a decisão da Liga em manter a data inicialmente prevista, o Santa Clara acredita que está a ser posta em causa a «integridade das competições e a justiça desportiva».

«Esta SAD considera igualmente bizarro que, perante um cenário deste género, o Diretor do Departamento de Competições da Liga, Pedro Santos, nem esteja disponível para atender funcionários do Santa Clara na tentativa de atingir uma resolução. O Santa Clara merece o mesmo respeito que os demais. O Santa Clara representa um povo, uma região, e jamais se calará perante a injustiça», escreveu o clube açoriano no comunicado.







