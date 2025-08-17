*Por Filipe Torres

Na ressaca da Liga Conferência, o Santa Clara perdeu na receção ao Moreirense, por 1-0, com um golo de Guilherme Schettine, antigo jogador dos açoreanos.

Em São Miguel, numa tarde de calor, os encarnados de Ponta Delgada entraram com mais força e criaram o primeiro lance perigoso do jogo, com um cabeceamento de Wendel a sair ao lado da baliza de Caio Secco. No entanto, foi o Moreirense a inaugurar o marcador.

Dinis Pinto aproveitou a desatenção da linha defensiva do Santa Clara, ganhou o ressalto, combinou com o Kiko, e com o guarda-redes Gabriel Batista afastado da baliza, passou a bola a Guilherme Schettine, que encostou para o fundo das redes, apesar de Luís Rocha ainda se encontrar sozinho junto à linha de golo. Nos Açores, a «Lei do ex» voltou a fazer-se sentir.

Após o golo sofrido, o Santa Clara passou a ter mais posse de bola e pressionou com maior intensidade os jogadores de Moreira de Cónegos. Aos 16 minutos, Caio Secco foi mais rápido do que Vinicius Lopes após um passe a rasgar de Adriano Firmino. Momentos depois, Serginho quase aproveitou uma nova desatenção da linha defensiva do Moreirense, mas, mais uma vez, Caio Secco foi mais lesto a intervir.

Pouco depois, Adriano Firmino escorregou, permitindo uma recuperação de bola ao Moreirense, mas o ataque visitante não soube aproveitar a ocasião. O Santa Clara continuou a atacar, embora sem eficácia e sempre longe da baliza adversária.

Aos 35 minutos, o Moreirense esteve perto de protagonizar um dos momentos mais caricatos da partida: Caio Secco não conseguiu calcular bem a trajetória de uma bola atrasada por um colega, e o Santa Clara acabou por conquistar um canto. Logo a seguir, Wendel aproveitou um ressalto e voltou a cabecear, mas o remate saiu por cima da baliza defendida por Caio Secco.

O último ataque perigoso da primeira parte pertenceu ao Moreirense: Kiko entrou na área e serviu Schettine, que teve oportunidade para bisar, mas Gabriel Batista defendeu quase de forma instintiva.

No regresso dos balneários, o Santa Clara voltou a entrar forte na partida. MT, que tinha rendido Venâncio ao intervalo, assinou o primeiro remate da segunda parte.

Aos 54 minutos, Alan tentou a sua sorte num livre direto, mas atirou ao lado da baliza de Gabriel Batista, sem causar perigo. A formação açoriana manteve a pressão e pede grande penalidade em duas ocasiões, primeiro numa queda de Paulo Victor e depois num lance entre Vinicius Lopes e Caio Secco, mas em ambos os casos a equipa de arbitragem mandou seguir, entendendo que não havia motivos para assinalar o castigo máximo.

Aos 78 minutos, no primeiro livre direto do Santa Clara, MT rematou para o lado da baliza de Caio Secco, longe de perigo. Um minuto depois, João Costa conseguiu rematar para a baliza, mas o guarda-redes do Moreirense voltou a ser eficaz.

Até ao final do jogo, o Santa Clara voltou a ter as melhores oportunidades, mas sem sucesso, incluindo um cabeceamento de MT que foi para as mãos de Caio Secco. Yan Lincoln, nos descontos, teve uma oportunidade para ampliar a vantagem, mas a bola foi para cima da baliza da equipa visitada. No duelo entre homónimos, Vasco Botelho da Costa foi o mais feliz nos Açores.

---

Figura: Guilherme Schettine

O avançado do Moreirense fez o único golo da partida. Nas poucas ocasiões de ataque da equipa visitante, Schettine mostrou-se eficaz logo aos 8 minutos e esteve perto de bisar ainda antes do intervalo. Um regresso feliz aos Açores.

O momento: a «lei do ex» voltou a sentir-se

Aos 8 minutos surgiu o único golo do encontro, marcado por Guilherme Schettine, jogador que representou os encarnados de Ponta Delgada entre 2016 e 2020. Na ilha de São Miguel, a ‘lei do ex’ voltou a ser decisiva.

Negativo: linha defensiva do Santa Clara

Pelo segundo jogo consecutivo, o Santa Clara sofreu um golo nos primeiros dez minutos. A formação orientada por Vasco Matos, que na época passada se destacou como uma das melhores defesas da Liga, voltou a comprometer logo no arranque e deixou escapar pontos por causa da sua má entrada em jogo.