Declarações do treinador do Santa Clara, Mário Silva, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, nos Açores, após o empate ante o Tondela (2-2), em jogo a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol:

«Tivemos o domínio do jogo, fomos a vencer 2-0 para o intervalo com justiça face ao que estávamos a produzir. Entrámos muito bem na segunda parte. Até aos 25/30 minutos, conseguimos controlar o jogo, com remates e grandes defesas do guarda-redes do Tondela.»

«A equipa tem de reagir [ao golo sofrido]. A equipa animicamente tem de estar mais capaz e mais forte. Este acaba por ser o nosso trabalho e a nossa função. Mesmo assim, não viraram a cara à luta, tentaram e acabámos por sofrer o [segundo] golo numa segunda situação onde o Tondela fez um novo ataque.»

«Ressalvar, sinceramente, o crer e a vontade, a grande exibição, quase até ao final do jogo, até ao momento que sofremos golo. Agora é nisto que temos de trabalhar: mais do que o técnico-tático, a parte emocional e parte anímica.»

«Acabámos por ser vítimas da ineficácia. No futebol, costuma dizer-se "quando não se marca sofre-se" e isso aplicou se claramente. Agora, cabeça erguida, cabeça levantada para mais uma semana de trabalho e os jogadores trabalham bem.»