Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril por 2-0.

«Sabíamos da qualidade da equipa do Estoril. Sabíamos que íamos ter dificuldades em conseguir a vitória e foi assim. Conseguimos a vitória com dificuldades. Provavelmente, na primeira parte, o resultado de 1-0 não se ajustava, mas também houve jogos em que merecíamos estar a ganhar e fomos para o intervalo empatados. Olhando para o jogo de forma global, acho que somos justos vencedores. Acho que merecemos.

Este grupo de trabalho, nesta segunda volta e faltam cinco jogos, estamos a falar de 12 jogos, só perdeu com Benfica e FC Porto. Acho que podem dizer o que quiserem, mas estes jogadores, este grupo de trabalho, está a fazer um trabalho excecional.

Nós enquanto grupo de trabalho, o nosso grande objetivo é a permanência da Liga. Esta equipa sofreu muito na primeira volta. Nós somos ambiciosos, não vou dizer que não somos, mas olharmos para a nossa ambição de no próximo jogo conquistar mais três pontos. Em relação a lugares europeus, toda a gente quer e toda a gente é ambiciosa, mas temos de ser realistas.

Tenho vindo a elogiar o público ao longo do tempo e vocês dizem ‘grande puxa saco’, mas não. É merecido. Não é fácil hoje, um jogo às 14h30, domingo, a chover, com mau tempo e vento, frio, e as pessoas estarem aqui a apoiar a equipa. Não é fácil.

[Sobre a ausência de Morita no jogo frente ao FC Porto]

«É mentira o escreveram. O jogador não se recusou a jogar. Eu disse-vos aquilo que se passou. Foi lançado um comunicado. Eu disse-vos pessoalmente que se há coisa que sou é uma pessoa honesta. O Morita não jogou porque estava com problemas físicos.

Ele teve um início de semana em que treinou concionado, fez exames médicos, felizmente melhorou, mas era um jogador que provavelmente hoje poderia não estar nas melhores condições para jogar 90 minutos. Jogou o tempo que teve de jogar, teve um bom desempenho e contribuiu para a vitória. Pelo menos para nós enquanto grupo de trabalho, não existe caso Morita. A equipa está forte e unida. Um caso não caso.»