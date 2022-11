O Santa Clara visita o Desp. Chaves na 12.ª jornada da Liga. O jogo realiza-se na segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Nos últimos dois jogos do campeonato, os açorianos somaram uma vitória frente ao Vizela (1-0) e um empate com o FC Porto (1-1), na última jornada. Mário Silva quer prolongar o bom momento da equipa.

«O nosso objetivo é encurtar distâncias. Prolongar um momento positivo que estamos a atravessar na época. Começámos com dificuldades, algo instáveis, e nos últimos jogos temos tido estabilidade em termos exibicionais. Os resultados, acompanhando o crescimento exibicional, são uma vitamina extra. Neste preciso momento, em termos emocionais, estamos no melhor momento da época. Isto ajuda a que as coisas possam ser melhores. Esperemos que os resultados possam ser positivos», diz treinador.

Mário Silva espera um duelo equilibrado: «É um jogo de 50/50. Vantagem para quem joga em casa, porque joga perante o seu público. Acho que é a única diferença em relação a esses 50/50. São uma equipa que tem feito uma época tranquila. O Desportivo de Chaves é uma equipa muito consistente nos diversos momentos do jogo e que tem feito boas exibições. Para uma equipa que subiu este ano da II para a I Liga, tem feito um campeonato muito positivo.»