Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a vitória frente ao Paços de Ferreira por 2-0, nos Açores.

«Jogo após jogo íamos conseguindo ser invencíveis em nossa casa. Uma volta inteira sem perder em casa acho que é uma obra muito bem feita por parte desses jogadores. Batemos o recorde de pontos. Batemos o recorde de invencibilidade e por isso todos, todos, estão de parabéns. Principalmente os grandes obreiros, que são os jogadores.»

«Estamos todos muito felizes e orgulhosos pelo ambiente que se vive, que é saudável e muito feliz, neste balneário e neste clube. Tenho vindo, ao longo deste tempo todo, a elogiar os jogadores. Estive do lado de lá e sei reconhecer o quão briosos foram esses jogadores esta época. Uma época inteira com tanta instabilidade e tantos problemas e chegar a este momento do campeonato com 40 pontos, com uma volta sem perder em casa, acho que é brilhante.»

«Elogiando os jogadores, não posso deixar de elogiar a equipa técnica que me acompanhou ao longo desse tempo. Ainda falta um jogo. Isso não é nenhuma despedida porque ainda vamos ter de continuar a trabalhar, felizmente. E era bom que nem acabasse essa época porque isso está tão bom que devia continuar.»

«Não gosto nada de jogar contra 10. Não é fácil jogar contra 10. Muitas vezes há uma expulsão e parece que fica tudo mais fácil e é o contrário. Às vezes fica tudo mais difícil. Acho que neste jogo só uma equipa personalizada como a nossa e séria como a nossa conseguia contra 10 fazer um jogo muito bem conseguido. Muito mesmo.»