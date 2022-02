O treinador do Santa Clara, Mário Silva, referiu este domingo que a equipa tem de estar num «nível alto» para regressar às vitórias, frente ao Portimonense, no duelo da 23.ª jornada, devido ao «equilíbrio muito grande» entre grande parte das equipas da I Liga.

«Queremos claramente regressar as vitórias. É o nosso objetivo. Nunca queríamos ter saído delas, sempre fizemos nos últimos jogos tudo para vencer. Face às circunstâncias, nos dois jogos fora, só conseguimos um ponto, mas queremos mais. Como vós tendes testemunhado, e em todos os jogos que temos visto na televisão de outras equipas, o equilíbrio é muito grande e muitas das vezes a diferença entre a vitória, o empate e a derrota é muito curta», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão.

«O principal é que temos de estar ao nosso nível. A um nível alto. A liga assim o exige. Os jogos assim o exigem, que estejamos a um nível alto para vencer o Portimonense. É uma equipa com jogadores muito versáteis e um treinador que já está no clube há duas épocas consecutivas», acrescentou, elogiando o conjunto algarvio.

«O Portimonense é uma equipa robusta fisicamente. É uma equipa que tecnicamente tem jogadores muito capazes, que joga bem. É muito perigosa no momento ofensivo, mas também no momento de transição defesa-ataque», declarou.

O Santa Clara, 11º. classificado com 24 pontos, recebe o Portimonense, nono com 27 pontos, a partir das 19h15 locais (20h15 em Portugal Continental) na segunda-feira, no estádio de São Miguel, nos Açores. Manuel Mota é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.