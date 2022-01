O treinador do Santa Clara, Mário Silva, garantiu que a equipa tem «todas as condições» para obter a primeira vitória fora de portas diante do Moreirense, numa partida da 19.ª jornada da Liga.



«Um jogo difícil, que vai ser de certeza absoluta muito competitivo. Acredito que, com as armas que temos, com a vontade que têm estes jogadores, que demonstram diariamente, que temos todas as condições para ser bem-sucedidos e em relação ao futuro estarmos otimistas», referiu, em conferência de imprensa.



Em 18 jogos na Liga, os açorianos têm apenas quatro vitórias e todas em casa, além de cinco empates e nove desaires. O técnico do emblema insular acredita que há «todas as condições para crescer do ponto de vista técnico, emocional e estratégico».

«Temos de continuar a insistir, porque é importante conseguirmos ser mesmo consistentes, porque a Liga está competitiva. Todas as equipas têm argumentos e, por isso, só um Santa Clara muito forte conseguirá, semana após semana, vencer os adversários», assinalou.



Mário Silva anteviu um «cenário difícil» frente ao cónegos, uma equipa com um plantel «recheado de excelentes opções».

«O Moreirense é uma equipa muito forte do ponto vista físico. Uma equipa que defende com mestria, é compacta, com uma linha de cinco, que no processo médio alto, em termos defensivos, coloca três jogadores na primeira fase de pressão», destacou.

Sobre entradas e saídas no plantel, Mário Silva disse que se «for possível melhorar, perfeito», mas realçou que está «muito feliz com os jogadores à disposição».

O Santa Clara joga em Moreira de Cónegos, este sábado, às 15h30.