Na antevisão à 33.ª jornada da Liga, o treinador do Santa Clara, Mário Silva, revelou que a continuidade no emblema açoriano vai ser oficializada «de certeza absoluta nos próximos dias».

«As coisas estão mais bem encaminhadas do que nunca e a formalização das coisas estará para breve», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Uma das bases para o entendimento, da minha parte, foi reconhecer as pessoas que acreditaram em mim no momento em que vim para o Santa Clara. Isso não podemos esquecer. Há coisas que o dinheiro não paga. O respeito que merecem e a admiração que merecem por terem tido a coragem (…) de apostar em mim», acrescentou.

Mário Silva considerou que o Paços de Ferreira, rival deste domingo, fez uma «recuperação fantástica» desde que César Peixoto assumiu o comando técnico, em dezembro de 2021.

«Vai ser uma equipa que se vai apresentar aqui e jogar de forma desinibida e descontraída, porque em termos classificativos e de objetivos da época também já o conseguiram. É uma equipa que joga bem e acredito que vai ser um bom jogo entre duas equipas que gostam de jogar», observou.

O timoneiro dos açorianos vincou que o «objetivo é conseguir a melhor classificação que for possível nestes últimos dois jogos».

«Era importante em nossa casa conquistarmos os três pontos e presentear os adeptos, depois de uma época tão difícil, com uma despedida em casa positiva», assinalou.

Mário Silva vincou que o «título» do Santa Clara na atual temporada foi ter confirmado a permanência e elogiou o trabalho da estrutura e dos jogadores.

«Mesmo com a nossa classificação praticamente definida em termos de objetivo da época, os jogadores não deixam de dar o máximo e acredito que no próximo jogo não vão deixar de dar o máximo e esse é um dos nossos grandes objetivos enquanto treinadores», atirou.

O Santa Clara é décimo classificado, com 37 pontos, menos um do que o Paços de Ferreira, que segue no sétimo posto. O embate entre as duas formações está agendado para as 20h30 deste domingo, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.