Apesar da confortável posição do Santa Clara na tabela classificativa, o treinador garante que a equipa vai ter a mesma postura até ao último minuto da Liga 2021/22.

«Para nós, todos os jogos são decisivos e, para nós, mesmo que a nível pontual estejamos numa classificação que nos dê maior tranquilidade, vamos ter que ter sempre a responsabilidade do jogo. Aconteça o que acontecer até ao fim, nós vamos querer ser sempre ambiciosos e sérios e vamos partir para cada jogo com uma vontade enorme de ganhar», referiu Mário Silva, na antevisão da visita a Arouca, em jogo da 30.ª jornada da Liga, agendado para sexta-feira.

«Mais importante do que tudo é terminarmos bem essa época que ainda não acabou. Não foi a chegada do Mário que fez acontecer o que aconteceu. A equipa teve uma recuperação fantástica e tem a ver, sobretudo, com aquilo que é o grupo de trabalho», reforçou o treinador do Santa Clara.

Relativamente ao futuro pessoal, Mário Silva assumiu a vontade de continuar nos Açores.

«Se puder continuar, feliz da vida. Agora nunca sabemos o dia de amanhã e nunca sabemos o futuro. E mais importante do que o futuro individual está o coletivo», referiu.