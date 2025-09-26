O mau tempo que se faz sentir nos Açores obrigou a uma mudança de horário no jogo entre Santa Clara e Tondela, deste sábado.

Através de um comunicado, a Liga divulgou a decisão que faz com que o encontro tenha início marcado para as 16h30 (horas locais), uma hora mais tarde do que inicialmente previsto. Recorde-se que todo o arquipélago está a ser afetado pela tempestade pós-tropical «Gabrielle» e além de danos na aerogare da Graciosa, já deixou oito pessoas sem casa, tal como pode ler na CNN Portugal.

Ao todo, foram registadas 103 ocorrências, sendo que o aviso para chuva e vento forte mantém-se e estão cancelados todos os voos que deveriam aterrar na manhã desta sexta-feira em São Miguel e na Terceira.

