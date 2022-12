Mário Silva frisou que a equipa do Santa Clara está «única e exclusivamente focada» em vencer o Gil Vicente, na partida da 14.ª jornada da Liga, recusando abordar a reabertura do mercado.



«Da minha parte, enquanto treinador, da nossa parte, enquanto equipa técnica, e da parte do grupo de trabalho, estamos única e exclusivamente focados naquilo que é o jogo com o Gil Vicente. Vai ser um jogo muito difícil. O Gil Vicente tem uma excelente equipa», referiu, em conferência de imprensa.

O treinador dos insulares alertou que foi «importante tirar ilações» da Taça da Liga, prova na qual a equipa ficou em último lugar do grupo G com apenas um ponto, apontando baterias para o campeonato.

«Temos de nos focar no jogo e pensar naquilo que fizemos nos últimos quatro jogos do campeonato antes da paragem. É isso que nos tem de guiar, mais do que pensarmos naquilo que fizemos na Taça da Liga», afirmou.



Em relação ao encontro contra o Gil, Mário Silva considerou que os açorianos têm de ser «compactos a defender» para conseguirem ter «sucesso» na partida.

«Acredito que vai ser um Gil Vicente muito agressivo do ponto vista ofensivo. Tanto o Fran Navarro, como o Alipour, ou o Murilo ou o Boselli são jogadores muito rápidos e explosivos, com muita busca pela profundidade», destacou.



Mário Silva não quis antecipar o mercado de transferências, embora tenha reconhecido a necessidade de fazer «ajustes» no plantel após a última partida contra o Arouca.

«Neste momento, acho que é importante focarmo-nos única e exclusivamente no jogo do Gil Vicente. O mercado abrirá em janeiro e, depois, a seu tempo, vocês irão perceber aquilo que poderão ser os ajustes da equipa», concluiu.



O Gil Vicente-Santa Clara joga-se esta quinta-feira, às 17h00, em Barcelos.