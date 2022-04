Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na conferência de imprensa após o empate nos Açores, frente ao Santa Clara.

«[A recuperação exibicional na segunda parte] penso que teve a ver sobretudo com a nossa predisposição e postura. Isso é que me faz ter orgulho na minha equipa. Não foi por causa dos jogadores que saíram, teve muito mais a ver com o contexto coletivo. Eles acabaram por ser substituídos porque nós precisávamos de mexer e de trazer outras coisas ao jogo.

Nós sabemos que por vezes podemos falhar. Sabemos que podemos não estar tão bem, mas falamos. Falamos abertamente uns com os outros. Falamos olhos nos olhos e dizemos aquilo que temos dizer e a reposta deles foi imediata. Fizemos uma segunda parte fantástica e fizemos três golos - dois deles validados – e tivemos mais oportunidades.

Remetemos para trás uma equipa que tem muita qualidade, é bem treinada e tem bons jogadores. Conseguimos no campo deles colocá-los a tentar defender um resultado que podia, eventualmente, até ter pendido para o nosso lado, mas penso que acaba por ser justo perante todas as incidências das duas partes.

Fomos também felizes nas cinco substituições. Penso que todos os jogadores trouxeram energia nova. É dar os parabéns pela segunda parte que fizemos, pelo crer que tivemos. Tem de ser esse o nosso caminho.»