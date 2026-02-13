* Por Frederico Figueiredo

Declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Santa Clara, para a 22.ª jornada da Liga:

Jogadores deixaram tudo em campo

«Os jogadores tiveram todos a sua importância. Trabalhar como o Pavlidis trabalhou claro que marca o nosso jogo, mas quem esteve em campo deu tudo o que tinha a dar. O Santa Clara motivou-se com o golo e tentou deixou o jogo aberto. Coube-nos controlar o jogo e levar os três pontos para casa.»

Análise do jogo

«O jogo teve momentos e objetivos diferentes. Conseguimos marcar e se calhar o 2-0 era curto na primeira parte. Com camisolas de cor diferente com certeza que os penáltis seriam assinalados. O do Barreiro é gigante e o do Prestianni é grandalhão. Há coisas que continuam sem se entender, mas com o golo do Santa Clara mudou o cariz do jogo. Tentámos marcar o terceiro golo, não conseguimos e nos últimos dez minutos foi tempo de fechar, controlar e meter gente que nos pudesse dar solidez para levarmos os pontos.»

Relvado desastroso

«O campo é um desastre, mas até os jogadores do Santa Clara me disseram. Este campo não ajuda nada e existe frustração dentro do clube, porque é o Governo que tem mão nisto. Para o Santa Clara, que tenta jogar, merece um relvado melhor. O campo prejudica as duas equipas. E os jogadores do Santa Clara eram os próprios a dizer. Até o Trubin caía..., o campo é muito difícil de jogar. Há equipas grandes que tiveram sorte com o árbitro e acabaram por sacar pontos, hoje o Santa Clara teve uma boa arbitragem».