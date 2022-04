Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota nos Açores, frente ao Santa Clara.

«Sinceramente, não tirando mérito à vitória do Santa Clara que ganha por dois golos e acaba por ganhar bem, a verdade é que a primeira parte só teve um sentido. O Santa Clara só tinha feito um remate à baliza, que eu me recorde, antes do golo e de forma inesperada o Santa Clara chega à vantagem.

Entrámos na segunda parte com vontade de dar a volta ao resultado. Sofremos logo um segundo golo e a partir daí sim, não soubemos jogar mais. Não tivemos argumentos para depois entrar no jogo novamente.

Vamos trabalhar, preparar o próximo jogo, sabendo que cada jogo tem uma história diferente, sabendo que o adversário é o fortíssimo. Para a semana recebemos o Sp. Braga, mas faz parte do campeonato, os jogos existem e estas equipas por vezes surpreendem.»