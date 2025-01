Vasco Matos, treinador do Santa Clara, este este sábado à conversa com os jornalistas na antevisão da partida com o FC Porto para o campeonato.

O técnico da equipa açoreana mostrou-se confiante a tem um objetivo claro: «queremos ganhar o jogo». Mesmo com um possíveis mudanças no comando dos dragões, com a eventual chegada de Martín Anselmi, Vasco Matos considera que têm «acompanhado essas situações» mas o foco está no que a equipa pode controlar.

«Nós focamo-nos no nosso trabalho. Claro que temos acompanhado essas situações, é o nosso trabalho, mas não é isso que nos guia. O que nos guia é o nosso trabalho, a nossa organização. Se olharmos só para o exterior, esquecemo-nos do que temos para fazer. O nosso foco tem sido o nosso trabalho e o que controlamos.»

«Claro que percebemos que não é um momento fácil para o adversário. Mas também sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Já provámos que somos uma boa equipa e que, se tivermos altamente concentrados, podemos ser muito competitivos e trazer pontos do Dragão», disse em conferência de imprensa o treinador dos açoreanos.

Mesmo entendendo o panorama recente do FC Porto, o técnico de 44 anos reconhece que mesmo assim os dragões têm ao seu dispor «soluções e jogadores que, de um momento para o outro, podem resolver um jogo».

O Santa Clara viaja até ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, na 19.ª jornada, este domingo, às 18h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.