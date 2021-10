O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, destaca a evolução da equipa, que está mais forte do que há uma semana, quando chegou ao clube.

Na antevisão ao jogo diante do Famalicão para a Liga, defendeu acreditar que a equipa, que venceu a U. Leiria na Taça, já está a perceber melhor as ideias que quer implementar.

«Estamos com pouco tempo de trabalho, mas estamos mais confiantes do que no passado porque as coisas começam a fazer-se ver, começa a haver uma evolução, começa a haver uma compreensão melhor do que eu pretendo», afirmou o técnico.

A receção à equipa famalicense vai marcar a estreia de Nuno Campos no comando técnico do Santa Clara em jogos para o campeonato.

«Estamos motivados. O empenho dos meus jogadores deixa-me confiante para este jogo e coloca-me dificuldade na escolha, inclusivamente da convocatória», afirmou.

Nuno Campos disse esperar um jogo «muito interessante entre duas equipas que vão querer assumir o jogo.»

«Nós temos de chegar ao nosso campo ou a qualquer outro campo e jogar o nosso tipo de jogo, que é assumir o jogo, ter a despesa do jogo o mais possível, ter os nossos comportamentos bem adquiridos para depois ser tudo muito mais fácil», realçou.

O treinador dos açorianos elogiou o Famalicão, um clube que tem um «projeto solidificado e que tem um plantel com muito talento».

«Sem dúvida que se pode dizer claramente [que a classificação do] Famalicão está aquém do que o plantel vale e está aquém do que aquele clube representa. Mas o Santa Clara a mesma coisa”, afirmou.

Sobre as primeiras semanas enquanto treinador principal, Nuno Campos disse não ver grandes diferenças face ao trabalho que tinha enquanto adjunto pelos clubes por onde passou.

«Não é uma situação que causa transtorno. Para mim não há qualquer diferença entre a importância que eu tinha no trabalho e a importância que tenho hoje. Dou a cara muito mais hoje, é só a única diferença», afirmou.

O Santa Clara, 15º. classificado com seis pontos, recebe o Famalicão, 18º. e último com três, no sábado às 14h30 locais (menos uma hora do que em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.