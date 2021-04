Em vésperas da visita à Luz, Rafael Ramos alertou que o Benfica «ainda não deitou a toalha ao chão» mas por outro lado, destacou a ambição do Santa Clara em triunfar.



«Vamos olhar para este jogo como olhámos para os últimos e como olhámos para os jogos frente aos grandes que já tivemos e fizemos boas exibições. É uma equipa que ainda não deitou a toalha ao chão no campeonato e por isso vai continuar na luta e com certeza vão dar tudo para ganhar», referiu, em conferência de imprensa.



O lateral-direito destacou a campanha dos açorianos no campeonato e «as boas exibições frente» às equipas que estão no pódio.

«Vamos encarar este como mais um jogo, queremos também os três pontos e sabemos que temos qualidade para ir lá e conseguir [os três pontos]», apontou.



Rafael Ramos sublinhou que o Santa Clara está provavelmente «na melhor fase da época» e que é capaz de bater o Benfica na Luz.

«É possível [ganhar], vai fazer muito difícil, é uma equipa de topo que ainda esta a lutar pelo campeonato apesar de estar difícil neste momento, mas jogando em casa não vão querer perder e sabem perfeitamente que temos conseguido fazer bons resultados», frisou.

O Benfica, terceiro classificado com 60 pontos, recebe na segunda-feira o Santa Clara, sétimo com 36, às 19h00.