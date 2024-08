Vasco Matos, treinador do Santa Clara, citado pela Lusa, após a vitória em casa do Casa Pia, por 2-0, em jogo da terceira jornada:

«Jogar contra o vento causou-nos alguma dificuldade. Apesar de, em ocasiões de golos, também tivemos uma oportunidade na primeira parte. Houve um ascendente um pouco maior do Casa Pia.»

«Na segunda parte, foi um jogo diferente e fomos muito mais acutilantes, agressivos e a condicionar o adversário. A perceber os momentos do jogo e a saber o que o jogo está a pedir.»

«Acreditamos muito no nosso trabalho e no nosso grupo. Estas vitórias só acontecem porque há um trabalho de muita gente. O clube está a crescer e tem as ideias bem definidas e isso respira-se no dia a dia do clube.»

«Estamos muito contentes com este arranque, mas nunca perspetivamos muito essas coisas. Queremos ser melhores e sabemos que temos capacidades, mas só se estivermos no limite. Aí podemos ganhar em qualquer campo.»

«São seis pontos extremamente importantes e o objetivo é chegar o mais rapidamente aos pontos que assegurem a manutenção. Agora é olhar para o próximo jogo e preparar bem a semana.»