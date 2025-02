Edney Silva, de 20 anos, é reforço do Santa Clara até junho de 2027, proveniente do Palmeiras, anunciou o clube açoriano esta quinta-feira.

«Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Fui muito bem recebido por todos no clube. Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros neste grande desafio na minha carreira», referiu o atleta aos canais oficiais do clube.

O lateral brasileiro dividiu a formação entre Confiança, São Caetano e Palmeiras, este último onde se destacou ao conquistar dois Brasileirões, uma Taça do Brasil e uma Copinha ao serviço dos sub-20.

Na equipa de Abel Ferreira não fez qualquer jogo, mas esta época vestiu sete vezes a camisola dos sub-20 e apontou duas assistências.

Esta é a primeira experiência do lateral direito fora do Brasil, que já se encontra às ordens do treinador Vasco Matos.