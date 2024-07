Frederico Venâncio foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Santa Clara.

O defesa-central de 31 anos está de regresso a Portugal e assinou um contrato válido por duas temporadas com os açorianos. De resto, já está às ordens de Vasco Matos no estágio em Penafiel.

Venâncio passou as três últimas épocas no Eibar, mas em Espanha também vestiu a camisola do Lugo. Jogou ainda nos ingleses do Sheffield Wednesday e, na Liga, destacou-se ao serviço de V. Guimarães e V. Setúbal.