O Santa Clara segurou um dos pilares que valeram a conquista da II Liga na última época com um novo contrato: Luís Rocha assinou até junho de 2026.

O defesa-central, que está a caminho dos 38 anos, vai assim jogar até aos 40.

«Antes de mais, estou muito feliz por poder continuar a representar este clube e esta região, agora na Liga. Quero continuar a ajudar o Santa Clara da melhor maneira possível. É uma felicidade enorme e um orgulho poder continuar a fazer parte deste grupo de trabalho fantástico, rodeado de homens com grandes valores humanos. Depois, também sinto uma enorme satisfação e orgulho pela confiança que a equipa técnica e a direção depositaram em mim, e por me permitirem continuar a fazer parte deste projeto. Esta renovação deixa-me muito orgulhoso», disse Luís Rocha, citado no site dos açorianos.

Com cinco subidas de divisão no currículo, o central está de regresso à Liga após seis anos – a última vez aconteceu em 2017/18, ao serviço do Feirense.