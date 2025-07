O Santa Clara anunciou esta terça-feira a contratação de Douglas Borel até 2028.

«Bem-vindo, Douglas! O defesa direito brasileiro assina até 2028», escreveu o clube nas redes sociais.

Depois de terminar contrato com o Bahia, o lateral de 23 anos prepara-se para a primeira experiência no estrangeiro.

Formado no Bahia, clube no qual se estreou a sénior, Douglas representou também o Chapecoense, a Portuguesa e o Goiás, todos no Brasil e por empréstimo do Bahia.

