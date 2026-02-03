Petit é o novo treinador do Santa Clara.

A equipa açoriana anunciou a contratação do técnico de 49 anos, que substitui Vasco Matos no comando da equipa, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Apesar de o Santa Clara não ter divulgado a duração de contrato, o novo treinador assina por uma época e meia, até junho de 2027.

Petit estava livre no mercado desde a temporada passada, depois de ter cumprido a segunda metade da época no Rio Ave. Em 12 épocas de carreira, o antigo internacional português comandou ainda Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo, B SAD, tendo ainda uma experiencia no Brasil ao serviço do Cuiabá.

Integrados no staff técnico chegam também aos Açores os adjuntos Tiago Pinto, Rui Pinto de Lima e Igor Dias.

«Chegar aos Açores e ao Santa Clara é um enorme motivo de orgulho para mim. Tenho plena consciência da importância de representar esta região e a sua diáspora, e assumo essa responsabilidade com grande entusiasmo. Venho com muita vontade de trabalhar e com total confiança de que, juntos, atingiremos os nossos objetivos», afirmou aos meios do clube o treinador, que já orienta a sessão de trabalho desta terça-feira, em preparação para o embate com o Estrela da Amadora relativo à 21ª jornada da Liga.

Neste momento, o Santa Clara, recorde-se, ocupa a 17.ª posição da Liga, com 17 pontos em 20 jornadas.