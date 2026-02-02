O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Marcos Victor e Darlan Mendes.

De acordo com o comunicado do clube, Marcos Victor chega por empréstimo, proveniente do Bahia. O Santa Clara conta, ainda, com uma opção de compra, no entanto, o valor da mesma não é revelado.

Já Darlan Mendes, chega a título definitivo. O médio brasileiro de 27 anos, que assina até ao final da temporada, com mais uma de opção, estava sem contrato. Pelo Wuahn Tree Town, último clube que representou, apontou um golo e uma assistência em 30 jogos.

Atualmente, o Santa Clara ocupa os lugares de despromoção no 16.º lugar, com 17 pontos.

RELACIONADOS
Farioli analisa derrota: «Um jogo em que tudo correu mal»
Álvaro Pacheco: «Impor a primeira derrota do FC Porto é merecido»
OFICIAL: Karim Benzema troca Al Ittihad pelo Al Hilal
FC Porto: William Gomes falha Clássico após ver vermelho direto
OFICIAL: José Melro troca o Benfica pelo Marítimo
OFICIAL: Luís Rocha deixa Santa Clara e é reforço do Vizela