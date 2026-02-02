O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Marcos Victor e Darlan Mendes.

De acordo com o comunicado do clube, Marcos Victor chega por empréstimo, proveniente do Bahia. O Santa Clara conta, ainda, com uma opção de compra, no entanto, o valor da mesma não é revelado.

Já Darlan Mendes, chega a título definitivo. O médio brasileiro de 27 anos, que assina até ao final da temporada, com mais uma de opção, estava sem contrato. Pelo Wuahn Tree Town, último clube que representou, apontou um golo e uma assistência em 30 jogos.

Atualmente, o Santa Clara ocupa os lugares de despromoção no 16.º lugar, com 17 pontos.

Bem-vindo, Darlan❗🔴⚪

✍🏼 O médio brasileiro assina até ao final da temporada, com opção de renovação.#PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/ywSEpWV72v — 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) February 2, 2026