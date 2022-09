O Santa Clara anunciou esta quarta-feira a contratação do brasileiro Ítalo Gonçalves para as próximas quatro temporadas.

O defesa de 20 anos que chega ao emblema açoriano proveniente do São Bernardo, do Campeonato Paulista, conta com 22 jogos disputados nesta temporada.

Recorde-se de que Ítalo foi inscrito no último dia de mercado de transferências, juntamente com Filip Stevanovic, que chega cedido pelos ingleses do Manchester City.