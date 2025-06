Santa Clara e FC Porto anunciaram, este sábado, a contratação do avançado Wendel Silva pelos açorianos, a título definitivo.

Segundo revelam os dragões, o Santa Clara paga 1,35 milhões de euros por 75 por cento dos direitos económicos de Wendel Silva, sendo que a SAD portista assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros.



«Somadas as taxas de empréstimo ao Santos FC (500 mil euros) e ao Santa Clara (250 mil euros) e a transferência agora comunicada (1,35 milhões), o FC Porto realizou um valor total de 2,1 milhões de euros com o jogador e declara que terá encargos com serviços de intermediação de todas as transações de 10 por cento sobre o valor total de 2,1 milhões líquido dos valores relativos ao mecanismo de solidariedade», revela o FC Porto em comunicado.

O jogador brasileiro, de 24 anos, atuou na equipa de Ponta Delgada na segunda metade de 2024/25, por empréstimo do FC Porto. Em seis jogos, apontou dois golos.

Wendel assinou um contrato válido até final de junho de 2029 com o Santa Clara.

O avançado formado no Flamengo também já passou por Leixões, Sp. Covilhã e Santos.