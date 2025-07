O Santa Clara emprestou o extremo Matheusinho ao Sport Recife, tal como o Maisfutebol noticiou.

A cedência do atacante de 27 anos é válida até junho de 2026 e contempla uma cláusula de compra obrigatória, mediante o cumprimento de alguns objetivos.

Contratado a custo zero no mercado de janeiro, Matheusinho fez apenas nove jogos pelos açorianos, distribuídos por 108 minutos.

No Sport, último classificado do Brasileirão, vai ser colega dos portugueses João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.

𝐌𝐀𝐓𝐇𝐄𝐔𝐒𝐈𝐍𝐇𝐎 é do Leão! 🦁✍️



O meia-atacante Matheusinho é o mais um reforço do Sport. O jogador chega por empréstimo com vínculo válido até junho de 2026. Seja bem-vindo: https://t.co/ajUCOdiWA5 pic.twitter.com/HGTr2N3MfD