O Santa Clara anunciou, esta quinta-feira, a renovação com Gonçalo Paciência, até junho de 2028.

O internacional português tinha contrato até ao final da presente temporada, mas estendeu a ligação aos açorianos por mais duas épocas.

«Estou muito feliz por continuar a representar esta Região e este clube por mais dois anos. Quero agradecer todo o carinho que tenho recebido desde que cheguei. Sinto-me muito bem aqui e motivado para continuar a dar o meu melhor pelo Santa Clara. Seguimos juntos», disse o avançado de 31 anos, citado pelos meios de comunicação do clube.

Gonçalo Paciência chegou em janeiro ao Santa Clara e, desde então, soma três golos em 12 jogos.