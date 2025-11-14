Liga
OFICIAL: Santa Clara segura Djé Tavares com novo contrato
Jovem médio assina vínculo até 2030
O Santa Clara anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Djé Tavares até 2030.
O médio de 22 anos foi um dos destaques da equipa B dos açorianos na época passada, com sete golos em 18 jogos no Campeonato de Futebol dos Açores. Além disso, o cabo-verdiano também representou a equipa sub-23.
Promovido à equipa principal, Djé Tavares já fez sete jogos sob o comando de Vasco Matos em 2025/26, dois deles na condição de titular.
