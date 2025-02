O avançado brasileiro Wendel Silva está de regresso a Portugal e foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Santa Clara, por empréstimo do FC Porto. O Maisfutebol já tinha noticiado que o negócio estava iminente.

Os açorianos garantiram opção de compra pelo avançado de 24 anos, que no ano passado esteve cedido pelos dragões ao Santos, onde marcou quatro golos e fez quatro assistências em 16 jogos.

Formado no Flamengo, Wendel chegou a Portugal em 2020/21 pelas portas do Leixões. Representou ainda o Sp. Covilhã, antes de ingressar no FC Porto, tendo jogado, sobretudo, na equipa B.