Daniel Ramos elogiou nesta quarta-feira os sinais positivos que o futebol português está a dar, com a contratação de nomes consagrados no futebol internacional por equipas que não os chamados «três grandes».

«Os nomes e a capacidade de resposta de alguns clubes parece-me surpreendente atendendo também ao momento que estamos a viver e às dificuldades financeiras. O que é certo é que o futebol português está a dar indicadores de vitalidade», enaltece o treinador do Santa Clara.

Em conversa com os jornalistas nos Açores, o técnico assumiu que a composição do plantel dos açorianos ainda não está fechada, apontando a necessidade de não falhar como justificação.

«Existe alguma indefinição, mas é uma indefinição propositada, porque estamos a ser cautelosos nos reforços que temos de trazer. Há um jogador em trânsito, que é um avançado e há um central que está a ser equacionado», continuou, citado pela Lusa.

Daniel Ramos assegurou ainda que os objetivos do Santa Clara são claros e passam por fazer um campeonato tranquilo e assegurar que fica na Liga.

«Eu sei o que clube quer. Não me baseio nada do que foi o passado. Não dou grande importância. O que sei é o que são as metas do clube. Sei que o principal objetivo é a permanência, fugir das aflições, andar o máximo possível em posições confortáveis», concluiu.