André Ferreira está a ser disputado por Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, sabe o Maisfutebol.



Os dois clubes já iniciaram negociações com o Santa Clara com vista à transferência do guarda-redes de 25 anos. O negócio está longe de estar fechado, mas para já os castores estão na ‘pole position’ para garantir o guarda-redes formado no Benfica. Apesar do interesse no guardião de 25 anos, os minhotos ainda não realizaram uma oferta formal, visto que pretendem resolver a questão dos excedentários na baliza.



André Ferreira começou no Boavista e passou pelo União Nogueirense antes de ser contratado pelo Benfica. O guarda-redes esteve sete épocas ligado às águias e chegou a estar cedido a Leixões e Desp. Aves antes de se mudar para o Santa Clara em definitivo há duas épocas.