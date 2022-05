Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, após a derrota por 2-0 nos Açores, frente ao Santa Clara:

«Penso que tivemos algumas limitações durante a semana, mas mesmo assim montámos uma equipa competitiva para vir aqui lutar pelos três pontos. Entrámos fortes, com um bom plano para o jogo. Depois, aos cinco minutos, com a expulsão, e de seguida com o golo logo no mesmo lance, claro que condicionou a estratégia para o jogo. Condicionou completamente o jogo.»

«O Santa Clara está a fazer um excelente campeonato. Um grande trabalho do Mário [Silva]. Confiante, a jogar em casa, com mais um, com 1-0, acaba depois por conseguir gerir o jogo como quis.»

«Nós tentamos reagir ao intervalo, alterámos um bocado a equipa para dar mais profundidade às laterais e ter gente por dentro para sermos mais incisivos. Nos primeiros 15 minutos da segunda parte até entrámos bem. Depois, com o segundo golo do Santa Clara, a equipa perdeu alguma reação. É uma vitória justa do Santa Clara, mas claro que o jogo ficou condicionado logo aos cinco minutos, acabando por tornar tudo mais difícil para a minha equipa.»

«É triste e é chato por ter acontecido logo aos cinco minutos [a expulsão]. É muito tempo a jogar com menos um, logo a perder fora de casa. A equipa sabe o que aconteceu e percebe o que aconteceu no jogo. São condicionantes que não conseguimos controlar. Temos de levantar a cabeça.»