Petit deixa rasgados elogios à formação do Arouca, 11.º classificado da Liga e um adversário na luta pela permanência na prova. O técnico do Santa Clara não fala num jogo «decisivo», mas destaca a importância do mesmo para «fechar» as contas:

Deslocação ao Arouca é decisiva?

«Não é decisivo, mas é muito importante para nós, para fecharmos as nossas contas e não estarmos à espera dos outros. Trabalhámos bem durante esta semana, em seguimento daquilo que os jogadores têm vindo a fazer ao longo da época, mas vamos defrontar um adversário com qualidade.»

Análise ao adversário...

«O Arouca é uma equipa com bons jogadores, bem orientada, com processos bem definidos. Nós queremos muito conseguir os três pontos e atingir o nosso objetivo principal e fecharmos as contas. Todos os jogos são difíceis neste campeonato. Cada vez mais o ponto é difícil. Estamos a chegar ao fim e não temos de olhar para os outros, mas sim olhar para nós.»