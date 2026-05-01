Petit: «Arouca? Não é decisivo, mas é importante para fecharmos as contas»
Técnico do Santa Clara antevê duelo da 32.ª jornada da Liga
Técnico do Santa Clara antevê duelo da 32.ª jornada da Liga
Petit deixa rasgados elogios à formação do Arouca, 11.º classificado da Liga e um adversário na luta pela permanência na prova. O técnico do Santa Clara não fala num jogo «decisivo», mas destaca a importância do mesmo para «fechar» as contas:
Deslocação ao Arouca é decisiva?
«Não é decisivo, mas é muito importante para nós, para fecharmos as nossas contas e não estarmos à espera dos outros. Trabalhámos bem durante esta semana, em seguimento daquilo que os jogadores têm vindo a fazer ao longo da época, mas vamos defrontar um adversário com qualidade.»
Análise ao adversário...
«O Arouca é uma equipa com bons jogadores, bem orientada, com processos bem definidos. Nós queremos muito conseguir os três pontos e atingir o nosso objetivo principal e fecharmos as contas. Todos os jogos são difíceis neste campeonato. Cada vez mais o ponto é difícil. Estamos a chegar ao fim e não temos de olhar para os outros, mas sim olhar para nós.»