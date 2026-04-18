Petit, treinador do Santa Clara, analisou o empate frente ao Casa Pia, relembrando a importância de somar pontos nesta fase da temporada. O técnico dos açorianos acrescentou, ainda, que a equipa merece permanecer na Liga.

Adversário forte a jogar em casa

«Sabíamos que era um adversário direto e que ainda não tinha perdido aqui com o mister Álvaro [Pacheco]. Tivemos mais posse de bola, mas faltou-nos o último terço. O Casa Pia acaba por ter mais oportunidades, uma ou outra consentida por nós.»

Melhor empatar do que perder

«Foi mais um ponto na nossa caminhada. Não tentamos segurar o resultado, mas, por vezes, quando não dá para se ganhar, não se perde. Conseguimos manter a mesma distância pontual, ganhamos no confronto direto e estamos melhor do que quando chegámos aqui, que estávamos em zona de playoff e agora dependemos do nosso trabalho.»

Pontos estão caros...

«Estão caros os pontos. E num momento em que todos os pontos são importantes, há algum nervosismo de parte a parte. Ninguém quer perder e são confrontos diretos. Sabendo que ia ser um jogo contra um adversário direto. Vai ser até ao fim. Estamos melhor do que quando chegámos e há que continuar. Esta região merece ficar na I Liga.»