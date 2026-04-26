*Frederico Figueiredo

Petit, treinador do Santa Clara, elogia a exibição do conjunto açoriano frente ao Sp. Braga e relembra a importância de conquistar três pontos na luta pela manutenção. Por fim, o técnico explica a saída de Pedro Ferreira por lesão logo no início do encontro.

Análise ao encontro

«Desejo ao Braga a melhor sorte para quinta-feira e quero agradecer aos nossos adeptos que compareceram hoje no estádio. Fizemos um grande jogo, e apesar da lesão a primeira oportunidade de jogo foi nossa. Chegamos várias vezes ao último terço, mas o último terço é caro. O Braga acaba por fazer golo no único remate que faz à baliza. Ao intervalo vimos onde estava o espaço e acabamos por fazer dois golos, para além das oportunidades que criamos. Estamos mais perto do nosso objetivo.»

Pedro Ferreira saiu lesionado aos três minutos

«O Pedro no aquecimento sentiu a perna a prender. No início de jogo sentiu algo no musculo e é pena porque estava a fazer uma boa época, mas temos o Djé Tavares também cheio de vontade. A época vai longa e temos de fazer uma gestão, contando com todos.»