Petit: «Quando entrar a "vitoriazinha" a equipa vai soltar-se...»
Técnico do Santa Clara antevê duelo com o Alverca
Petit aborda o crescimento da equipa após a sua chegada ao comando técnico do Santa Clara e antevê um duelo difícil com o Alverca, apontando para a "vitoriazinha" como fator essencial para os jogadores se soltarem. O encontro está marcado para este sábado, a partir das 14h30, nos Açores:
Análise ao Alverca
«Quando entrar esta ‘vitoriazinha’, este clique, acho que a equipa vai-se soltar porque tem qualidade. Nós analisámos aquilo que é o plantel do Santa Clara, tentando ver individualmente e coletivamente o que podia ser esta proposta, e achámos que o 4-3-3 ajustava-se. Sabemos da responsabilidade deste jogo do Alverca porque é o próximo jogo. Queremos muito conquistar os três pontos porque os jogadores têm trabalhado bem.»
Crescimento da equipa após chegada de Petit...
«É normal, com a chegada de um treinador, que haja uma reação da parte deles, não só dentro do campo, mas cá fora. O que eu analisei foi uma equipa muito fechada, que parecia estar triste e eu não gosto. Gosto de jogadores alegres porque a alegria contagia o nosso trabalho diário.»