Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a derrota (1-0) com o Estrela da Amadora, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

Resultado injusto

«Entrámos muito bem no jogo. Tivemos mais situações que poderíamos ter definido de outra maneira. Nós estudámos bem o Estrela, conseguimos anular o jogo deles, mas é um resultado injusto por aquilo que foi o jogo. Acho que criámos situações suficientes para fazer mais. Mas é continuar a trabalhar, o próximo jogo já é na sexta-feira. Vamos analisar, corrigir e preparar já o próximo. Por aquilo que os jogadores fizeram, pela atitude, o compromisso e a qualidade que meteram, acho que vamos ser felizes no futuro.»

A sorte chegará

«É normal depois de sofrer o golo a equipa reagir. Também com as mudanças que fomos introduzindo. A entrada do Gonçalo, um jogador experiente, mas ainda que teve pouco ritmo competitivo. O Brenner também teve parado há algum tempo, mas antes dessa reação, acho que criamos as melhores situações de golo com qualidade. Os jogadores mereciam mais. É levantar a cabeça, amanhã prepararmos já e reagirmos para preparar o jogo de sexta-feira. A sorte vai para o nosso lado com este trabalho que temos feito.»

Época longa

«É a nossa profissão. A época é já longa, mas cabe à nossa equipa técnica trabalhar no dia-a-dia, tentar evoluir o jogador individualmente, não só dentro do campo, mas também fora em termos psicológicos. Estamos aqui há quatro dias, mas por aquilo que eles apresentaram, por aquilo que eles fizeram, é sinal que a parte deles também receberam bem daquilo que é a nossa ideia de trabalho. Sei aquilo o que eles pensam, sei que eles estão frustrados. Mas hoje é irmos para a viagem até aos Açores, meter a cabeça debaixo da almofada. Amanhã tirá-la e levantar a cabeça.»