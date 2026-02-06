Petit: «Santa Clara? Todos os jogos são importantes, somos ambiciosos»
Técnico dos insulares antevê duelo com o Estrela da Amadora, na 21.ª jornada da Liga
Técnico dos insulares antevê duelo com o Estrela da Amadora, na 21.ª jornada da Liga
Petit realiza este sábado a estreia no comando técnico do Santa Clara e garante que o objetivo é somar três pontos frente ao Estrela da Amadora. O treinador reforça a ambição do grupo e a curta distância até ao 11.º posto:
Análise ao Estrela da Amadora
«Todos os jogos são importantes. Aquilo que foi a mensagem quando cá cheguei foi transmitir que a nossa ambição é lutar sempre pelos três pontos e o próximo jogo é sábado contra o Estrela da Amadora. O importante é focarmo-nos no jogo de amanhã e começar a ganhar.»
Ambição do Santa Clara para o que resta da época...
«Nós somos ambiciosos. É claro que vamos jogar fora contra uma equipa que está a fazer excelentes resultados. Tem uma mudança de treinador. Agora, nós olhamos mais para aquilo que podemos fazer e para aquilo que queremos muito fazer. Até ao 11.º são três pontos de distância. O importante é olhar sempre para cima.»