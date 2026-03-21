*Por Frederico Figueiredo

Declarações de Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 1-0 frente ao Gil Vicente, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga.

«Sabe bem acabar assim, mas também podíamos ter marcado logo de início. Foram duas equipas muito encaixadas e o tempo complicou o jogo jogado. Disse aos jogadores que o jogo poderia ser decidido numa jogada individual ou num lance de bola parada e foi assim que aconteceu.»

«São cinco jogos sem perder, mas ainda falta muito campeonato. Agora vamos descansar, os jogadores estão numa época numa desgastante pois participaram na Conference League, e vai ser importante o descanso.»

«O Gonçalo Paciência treinou limitado e optamos para não arriscar a sua utilização. Quando não sofres golos estas sempre mais perto de ganhar. É continuar como temos vindo a trabalhar.»