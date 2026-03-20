Apesar das duas vitórias nas duas últimas jornadas da Liga, Petit garantiu que o Santa Clara vai manter os «pés bem assentes no chão». Na antevisão ao jogo em casa com o Gil Vicente (sábado, 18h00), na 27.ª jornada da Liga, o técnico dos açorianos pediu «exigência e compromisso».

Duas vitórias consecutivas na Liga

«É claro que as vitórias ajudam sempre, mas o grau de exigência e o compromisso tem de estar sempre presente. Às vezes podemos estar um bocadinho mais folgados e aí é que nós temos de intervir. Temos de manter os pés bem assentes no chão e saber aquilo que ainda temos pela frente.»

Santa Clara não perde há quatro jogos

«Ainda temos oito jogos pela frente. Este é o próximo. Estamos numa posição em que ainda podemos subir mais. É com essa exigência que trabalhamos durante esta semana para amanhã [sábado] dar seguimento aquilo que temos feito.»

Gil Vicente é uma «equipa muito bem orientada» e com «bons processos»

«Sabemos que o Gil pode criar algumas dificuldades em termos defensivos e nós também sabemos quando tivermos bola aquilo que queremos fazer e o que podemos explorar do Gil Vicente.»

«Semana difícil» de trabalho devido às condições meteorológicas na ilha de São Miguel

«Melhorámos algumas coisas. É reforçar o que eles têm vindo a fazer, sabendo que vamos ter um jogo exigente e difícil. Também dar um apelo aos nossos adeptos para que possam comparecer porque vão ser muito importantes para nós.»