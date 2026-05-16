Petit: «Vou continuar e acredito que o projeto do Santa Clara me vai dar alegria»
Treinador dos açorianos deu os «parabéns» ao FC Porto pelo título
Treinador dos açorianos deu os «parabéns» ao FC Porto pelo título
Declarações do treinador do Santa Clara, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 34.ª jornada da Liga:
«Quero dar os parabéns ao FC Porto pelo título, foi a equipa mais consistente, a que demonstrou que merece ser campeã.»
«Sobre a nossa época, é bem conseguida desde a minha chegada. Quando cheguei, caímos para o play-off e, a partir daí, a equipa começou a assimilar o processo, a ideia de jogo. Conseguimos uma série com três vitórias e dois empates, se analisarem os últimos dez jogos estamos no top-4 ou top-5. É uma época bem conseguida, também com a valorização de alguns ativos ao longo da época, por isso estamos satisfeitos com o que conseguimos.»
Não queria fazer parte da festa do FC Porto
«Não queríamos vir para a festa, tínhamos de ser rigorosos e ter compromisso, na primeira parte podíamos ter definido de outra maneira e com outro critério. O FC Porto também criou algumas situações, sobretudo de bola parada. Na segunda parte, o FC Porto empurrou-nos mais para trás, não conseguimos sair como queríamos e o FC Porto chega ao golo num autogolo. Mas parabéns aos jogadores pelo que fizeram, foi um final de época bem conseguido.»
Se o futuro passa pelo Santa Clara ou tem outras ambições
«A minha ambição é tornar o Santa Clara mais forte dentro do projeto, vou continuar na próxima época [ndr: tem contrato até 2027], já temos falado com a administração sobre o que queremos. Ao máximo tirar partido da juventude, valorizá-los, uma equipa com mais consistência e qualidade e começar no início da época é diferente de começar a meio. Mas o mais importante é agora descansar e prepararmos um plantel competitivo.»
O que lhe falta fazer como treinador na Liga
«Eu sinto-me feliz nos Açores, acho que as pessoas gostam do meu trabalho. Eu cheguei à primeira divisão com 24 ou 25 anos no Gil Vicente e a partir daí foi o que foi. Acredito que o projeto do Santa Clara me vai dar alegria, espero que o clube possa dar um salto e consolidar.»