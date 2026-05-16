Declarações do treinador do Santa Clara, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 34.ª jornada da Liga:

«Quero dar os parabéns ao FC Porto pelo título, foi a equipa mais consistente, a que demonstrou que merece ser campeã.»

«Sobre a nossa época, é bem conseguida desde a minha chegada. Quando cheguei, caímos para o play-off e, a partir daí, a equipa começou a assimilar o processo, a ideia de jogo. Conseguimos uma série com três vitórias e dois empates, se analisarem os últimos dez jogos estamos no top-4 ou top-5. É uma época bem conseguida, também com a valorização de alguns ativos ao longo da época, por isso estamos satisfeitos com o que conseguimos.»

Não queria fazer parte da festa do FC Porto

«Não queríamos vir para a festa, tínhamos de ser rigorosos e ter compromisso, na primeira parte podíamos ter definido de outra maneira e com outro critério. O FC Porto também criou algumas situações, sobretudo de bola parada. Na segunda parte, o FC Porto empurrou-nos mais para trás, não conseguimos sair como queríamos e o FC Porto chega ao golo num autogolo. Mas parabéns aos jogadores pelo que fizeram, foi um final de época bem conseguido.»

Se o futuro passa pelo Santa Clara ou tem outras ambições

«A minha ambição é tornar o Santa Clara mais forte dentro do projeto, vou continuar na próxima época [ndr: tem contrato até 2027], já temos falado com a administração sobre o que queremos. Ao máximo tirar partido da juventude, valorizá-los, uma equipa com mais consistência e qualidade e começar no início da época é diferente de começar a meio. Mas o mais importante é agora descansar e prepararmos um plantel competitivo.»

O que lhe falta fazer como treinador na Liga

«Eu sinto-me feliz nos Açores, acho que as pessoas gostam do meu trabalho. Eu cheguei à primeira divisão com 24 ou 25 anos no Gil Vicente e a partir daí foi o que foi. Acredito que o projeto do Santa Clara me vai dar alegria, espero que o clube possa dar um salto e consolidar.»