A figura: Tiago Sá

Sem trabalho até ao intervalo, o guarda-redes bracarense foi decisivo depois do intervalo, em dois dos raros momentos de perigo: susteve primeiro um forte remate de Fabrício e depois ganhou o duelo a Beto, quando o avançado surgiu-lhe pela frente. Num jogo com poucos motivos de interesse, a escolha deveu-se, claramente, à sua intervenção nesses lances.

O momento: minuto 90+3

Luís Godinho apitou pela última vez e o Portimonense respirou de alívio, garantindo a permanência na Liga. O empate servia aos algarvios, e com o passar do tempo a equipa foi recuando e jogando com o cronómetro, ao mesmo tempo que o Sporting de Braga avançava no terreno e ameaçava a baliza de Ricardo Ferreira. Por isso, foi um verdadeiro alívio para os algarvios, quando Luís Godinho deu por terminada a partida.

Outros destaques

Beto

Lutou muito mas não teve a bola o suficiente para fazer estragos. No único momento em que conseguiu soltar-se, ganhou espaço nas costas dos centrais e isolou-se, com o remate a ser detido por Tiago Sá. Muito pretendido, resta saber se o avançado continuará em Portimão.

Anzai

Bom jogo do lateral japonês: comprometido, foi competente a defender e tentou esticar o jogo pelo seu corredor, em ajuda ao ataque. Acabou o campeonato em bom plano, tanto atuando na esquerda como na direita.

Guilherme

Estreia absoluta na primeira equipa do Sporting de Braga. Não acusou a responsabilidade, mostrando bom sentido posicional que lhe permitiu estar em cima do adversário para anular os lances. Certamente irá ter mais minutos na próxima época.