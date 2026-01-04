Sidney Lima, jogador do Santa Clara, na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao FC Porto (1-0), na 17.ª jornada da Liga:

Custa perder assim?

«Custa muito, principalmente pela maneira que foi, frente ao líder do campeonato, que já está a sete pontos. É uma equipa muito forte com e sem bola, têm uma reação incrível sem a bola. Mas estou orgulhoso da nossa equipa, acabámos com mais posse de bola e mais remates na segunda parte. Poucas equipas conseguiram fazer o que fizemos contra o FC Porto, sobretudo na segunda parte.»

Erro grosseiro no golo

«Só erra quem está cá dentro. O Gabriel [Batista] já nos salvou muitas vezes, já foi eleito melhor em campo muitas vezes. O erro é coletivo, todos erram. O erro é da equipa toda.»

Resposta do Santa Clara nos jogos grandes

«Encaramos todos os jogos da mesma maneira. O nosso campeonato não é contra eles, é contra outras equipas, lutamos pela manutenção. Mas a nossa equipa tem feito bons jogos contra os grandes. Estou orgulhoso do que fizemos hoje frente ao líder do campeonato.»

Boa exibição no capítulo individual

«Fico feliz, mas ficaria mais feliz com a vitória. É um resultado muito injusto, poderíamos ter saído daqui com, pelo menos, um ponto.»